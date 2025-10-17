Дегустацию каш провели для воспитанников детских садов Балашихи

В дошкольном отделении «Акварельки» в Балашихе прошла увлекательная дегустация различных каш, в которой приняли участие маленькие гурманы. Это мероприятие стало не только приятным, но и познавательным опытом для детей, позволяя им выразить свои предпочтения и познакомиться с разнообразием блюд.

В детских садах округа организовано пятиразовое питание, которое тщательно адаптировано под возрастные особенности детей. Меню включает в себя мясные и молочные блюда, свежие овощи и фрукты, а также соки. После занятий ребятам предлагаются легкие перекусы, что делает питание сбалансированным и разнообразным.

Во время дегустации юные эксперты пробовали разные виды каш, обсуждая их вкус, сладость и консистенцию.

«Эта каша мне нравится — она сладкая. Такую моя мама готовит каждый день», — поделилась одна из воспитанниц.

Подобные дегустации не только способствуют выявлению гастрономических предпочтений детей, но и в игровой форме формируют у них культуру питания. Дети учатся различать вкусы, обсуждать свои впечатления и развивать критическое мышление по отношению к еде.

«Нам важно, чтобы дети получали не просто сбалансированное питание, но и удовольствие от еды. Когда ребята участвуют в дегустациях и делятся своими мнениями, это помогает сделать меню еще вкуснее и разнообразнее», — отметили воспитатели детского сада.

Организация питания в дошкольных учреждениях Балашихи находится на постоянном контроле. Меню составляется с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, что гарантирует безопасность и полезность предлагаемых блюд.