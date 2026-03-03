Дефицит водителей назвали причиной сбоев автобусных маршрутов в Серпухове

В администрации Серпухова прошло еженедельное оперативное совещание. Участники рассмотрели вопросы транспортного обслуживания, паводковую ситуацию и подготовку к празднованию 8 Марта.

Главной темой стала работа общественного транспорта. Жители округа активно жалуются на сбои в расписании. На территории работают семь перевозчиков по 61 муниципальному маршруту, ежедневно на линии выходят 210 автобусов. Общий показатель выполнения рейсов составил 89,3 процента. Больше всего нареканий поступает на маршруты № 6, 13, 2, 17, 12, 3 и 8. По маршрутам № 26 и 27 количество жалоб снизилось.

Основная причина сбоев — нехватка водителей и подвижного состава в «Мострансавто». Перевозчик уже разрабатывает стратегию привлечения кадров. Местные власти поставили задачу обеспечить максимальный выход транспорта на линию в часы пик.

«Мы держим этот вопрос на особом контроле. Люди должны вовремя добираться до работы и обратно», — отметили в администрации.

Участники совещания обсудили подготовку к весеннему половодью. Объем снега в регионе превысил норму в 3,1 раза — это максимум за 40 лет. Высота сугробов достигла 78 сантиметров при норме 25, запас воды составил 127 миллиметров при норме 62. При значительном подъеме воды в зоне риска окажутся около 20 населенных пунктов. Старостам и бизнес-сообществам поручили принять меры для защиты имущества.

Еще одна тема — содержание дорог в условиях перепада температур. Из-за таяния снега фиксируют образование ямочности. Полноценный ремонт пока ограничен погодными условиями. Службам поручили подготовить доклад о планах по приведению дорог в порядок.

На совещании также утвердили программу празднования Международного женского дня. В парке имени Олега Степанова 8 марта в 12:00 пройдет общеобластной праздник «Весна, цветы и комплименты».