Дефекты дорожного покрытия устранили еще в двух округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора продолжают устранять дефекты на региональных дорогах. За неделю работы они провели ямочный ремонт еще в двух округах — в Воскресенске и Егорьевске.

В Воскресенке покрытие восстановили на участках в селе Фаустово и деревнях Ивановка, Золотово, Губино, Ворыпаево и Силино, а в Егорьевске — в деревнях Песье, Гридинская, Большое Гридино и Бормусово.

В ведомстве добавили, что в среднем в округах устраняют порядка 20 ям в день. Участки для ремонта определяются по результатам обследований.

Ремонт в зимнее время проводится с применением литого асфальтобетона и специальной холодной смеси.

Эффективность выполненных задач оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Все мероприятия по ямочному ремонту заносят в базу данных с фотографиями.