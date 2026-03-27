Дедушка девятиклассника получил разъяснения по сдаче экзаменов за курс средней школы

Житель города Бронницы обратился на «Горячую линию» президента, чтобы узнать о порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для своего внука. Администрация городского округа оперативно предоставила необходимую информацию.

По сообщению администрации муниципалитета, Егор Григорьевич хотел понять правила сдачи экзаменов за курс средней школы. Специалисты разъяснили, что в текущем году Московская область участвует в эксперименте по проведению ГИА.

Выпускники девятых классов могут выбрать количество экзаменов в зависимости от дальнейшей образовательной траектории:

* Два экзамена (русский язык и математика) — для поступления в учреждения среднего профессионального образования. * Четыре экзамена (два обязательных и два по выбору) — для продолжения обучения в десятом и одиннадцатом классах школы.

После получения первичной информации дедушку ученика перенаправили в администрацию школы, где ему подробно рассказали о процедуре внесения данных в региональную базу, где фиксируются выбранные предметы для аттестации.

Начальник управления по образованию администрации городского округа Бронницы Алла Владимирова отметила, что заявитель остался удовлетворен ответом.