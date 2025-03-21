Дедовскую школу в Истре капитально отремонтируют к 1 сентября

В поселке Снегири в округе Истра продолжается капитальный ремонт здания «Дедовской школы». Сейчас на объекте трудятся 39 специалистов и работают две единицы техники.

Строители меняют системы отопления, вентиляции и канализации, возводят перегородки из гипсокартона, обновляют полы, штукатурят стены.

Кроме того, согласно проекту, специалисты отремонтируют кровлю и фасад здания, а также благоустроят прилегающую территорию. Для учебного заведения закупят новое оборудование и мебель.

Сейчас работы в помещениях общей площадью 2822 квадратных метра выполнены на 30%.

Обновленную школу планируют открыть к 1 сентября.