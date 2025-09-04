Дедовскую школу № 3 открыли после капитального ремонта

Школу № 2 в поселке Снегири открыли после капитального ремонта. Там обновили коммуникации, окна и двери, а также улучшили систему видеонаблюдения.

Школа находится на клице Кирова в поселке Снегири подмосковного Дедовска. Работы там начались в январе этого года, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновили все помещения, лестницы и санузлы, заменили коммуникации, окна и двери. Новый облик получили столовая и спортивный зал. В кабинетах установили современное оборудование, а систему видеонаблюдения модернизировали.

В этом году в учреждение пошли 560 ребят, из них 50 — первоклассники.

Ремонт провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в регионе после обновления открыли 57 школ.