Дединовский музей в Луховицах победил в конкурсе

Дединовское отделение Луховицкого историко-художественного музея было удостоено звания победителя во всероссийском конкурсе «Музей в городе N», организованном Союзом музеев России. Победу музею принес проект, посвященный исторической роли села Дединово как ведущего центра московского речного судостроения.

Руководителями проекта-победителя стали два энтузиаста, объединенные любовью к истории родного края и речному делу: Сергей Кочетков, краевед, педагог и автор многочисленных работ, посвященных окскому судостроению, и Виктор Пивоваров, умелец, возрождающий старинные технологии строительства челнов.

Их совместный труд был посвящен созданию музея Окского речного судостроения в селе Дединово.

«Идея проекта позволит сохранить и популяризировать богатейшую историю села Дединова, сыгравшего ключевую роль в развитии русского флота. Путь к победе стал непростым: из множества заявок в финал вышли 10 музеев с России, и мы в их числе. Затем последовала защита проекта в режиме ВКС. В итоге наша команда с проектом создания музея Окского речного судостроения стала лауреатом первой степени, то есть победителем конкурса», — рассказал Сергей Кочетков.