Накануне Нового года представители администрации городского округа Чехов и Дед Мороз посетили венюковскую больницу. Они вручили маленьким пациентам игрушки и сладкие подарки.
По поручению главы Чехова Михаила Собакина к ребятам подарить новогоднюю сказку приехали сотрудники администрации округа и Дед Мороз. Гости поздравили юных пациентов больницы с наступающим Новым годом и вручили каждому по подарку.
«Так получилось, что эти дети не смогут новогодний праздник отметить дома. И чтобы создать им праздничное настроение Дедушка Мороз вручил им сладкие подарки, игрушки», — поделилась заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина.
Сюрпризы от главного волшебника страны получили маленькие пациенты соматического и инфекционного отделения.
Отметим, что добрая акция проходит в городском округе Чехов каждый год.
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Дед Мороз вручил юным пациентам больницы в Чехове новогодние подарки
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