Дед Мороз вручил юным пациентам больницы в Чехове новогодние подарки

Накануне Нового года представители администрации городского округа Чехов и Дед Мороз посетили венюковскую больницу. Они вручили маленьким пациентам игрушки и сладкие подарки.

По поручению главы Чехова Михаила Собакина к ребятам подарить новогоднюю сказку приехали сотрудники администрации округа и Дед Мороз. Гости поздравили юных пациентов больницы с наступающим Новым годом и вручили каждому по подарку.

«Так получилось, что эти дети не смогут новогодний праздник отметить дома. И чтобы создать им праздничное настроение Дедушка Мороз вручил им сладкие подарки, игрушки», — поделилась заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина.