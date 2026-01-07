Дед Мороз поздравил пассажиров воздушной гавани в Химках

Дед Мороз и Снегурочка провели праздничную акцию в аэропорту Шереметьево. Сказочные гости общались с путешественниками и вручали детям подарки.

Волшебники из московской усадьбы Деда Мороза прошли по украшенным терминалам, создавая праздничное настроение.

«Мы рады дарить новогоднее чудо всем — и маленьким, и взрослым путешественникам», — сказал Дед Мороз.

Пассажиры делали памятные фото, а дети получали сувениры. Также сказочный герой поздравил участников Парада елей, чьи работы украсили пространство аэропорта.

До 15 января в Шереметьево продолжит работать почта Деда Мороза. Все желающие могут отправить ему свои заветные желания.