Дед Мороз посетит Центральный парк Истры 1 декабря

На речке Песочная уже появились наряженные елки, украшения и иллюминация. Праздничные изменения коснулись и ларька с кофе, его тоже задекорировали. Но основной новогодней локацией в Истре станет Центральной парк. Коммунальные службы уже демонтировали там летние украшения и повесили праздничные гирлянды, звезды, шары и снежинки. Сейчас специалисты украшают сцену: вешают иллюминацию и баннеры.

Новогоднюю елку установят в ближайшие дни, как и фотозоны в стилистике будущих праздников. Дед Мороз посетит парк 1 декабря. Своих гостей он будет встречать, как и полагается, в своей резиденции. В этот же день в парке заработает почта Деда Мороза. Отправить письмо с новогодним пожеланием можно будет не только здесь: ящики для писем развесят во всех парках округа.

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