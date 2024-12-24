Дед Мороз на белом лимузине приехал к детворе в Ногинске

Необычное новогоднее представление для детей Ногинска подготовили сотрудники Районного дома культуры. Участники праздника не поддались на уловки Деда Мороза-самозванца, а дождались настоящего волшебника, который приехал на белом лимузине.

Огромная надувная елка появилась во дворе Районного дома культуры. Для детворы города устроили настоящий праздник: русские народные песни, танцы, хороводы. Чудесная сказка была организована с интерактивом — ребята были вовлечены в происходящее. Праздник чуть было не испортили Мороз-самозванец и его помощница Кобра. Юные зрители громко звали и дождались, наконец, настоящего героя сказочного торжества.

Традиционно в день зимнего солнцестояния в Районный дом культуры приехал настоящий Дед Мороз. Да не на тройке белоснежных лошадей, а на белом лимузине. Вместе со своими помощниками Дедушка Мороз собрал у ребят письма с пожеланиями, чтобы в Новый год их исполнить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.