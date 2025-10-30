Дебошира задержали в точке быстрого питания в Сергиевом Посаде

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в закрытую точку быстрого питания в Сергиевом Посаде. В полицию поступило сообщение о нарушении порядка на улице Мира.

По прибытию на место, стражи порядка обнаружили, что 27-летний мужчина разбил ногой витрину и влез в киоск. Пьяный молодой человек объяснил свои действия тем, что потерял связь с реальностью и думал, что он — герой сериала. Нарушителя задержали и передали в полицию. Сейчас по делу проводится проверка.