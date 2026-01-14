Дебютный сингл группы «Невероятно!» вышел в Богородском округе

Трек «Ткань бытия» создали два местных автора — композитор Анатолий Замков и поэтесса Елена Тюменева. Замков — профессиональный музыкант, Тюменева работает методистом в культурном центре «Квант» и состоит в союзах писателей и журналистов России. Вместе они пишут песни уже два года. За это время они написали 15 произведений для разных исполнителей.

Основой песни «Ткань бытия» стало стихотворение начала 2000-х, но музыку к нему написали только сейчас.

«Запись — это долгий и сложный процесс. Не каждое стихотворение становится песней. Текст должен ложиться на музыку, иногда мы его серьезно дорабатываем», — сказала Елена Тюменева.

Сейчас авторы готовят большой концерт, где прозвучат их совместные работы.