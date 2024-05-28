Давыдовскую гимназию в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Продолжается капитальный ремонт здания Давыдовской гимназии в Орехово-Зуеве. Строители уже выполнили половину работы.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в рамках капитального ремонта рабочие обновят кровлю и фасад, установят новое сантехническое оборудование, закупят новую мебель в классы.

«На объекте работают более 90 рабочих и три единиц техники. Подрядчик проводит электромонтажные работы, возведение перегородок, устройство стяжки пола, монтаж инженерных систем, устройство кровли и фасада», — пояснили в ведомстве.

Обновленная гимназия распахнет свои двери ученикам 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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