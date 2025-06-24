Дату выборов в Совет депутатов назначили в Балашихе

В Балашихе прошло очередное заседание Совета депутатов, на котором обсудили 13 важных вопросов, затрагивающих различные аспекты жизни городского округа. Одним из главных решений стало определение даты выборов в Совет депутатов.

Как отметил председатель Геннадий Попов, выборы пройдут 14 сентября 2025 года. Это событие станет важным шагом для дальнейшего развития Балашихи.

Значительное внимание уделили перераспределению бюджета в социально-культурной сфере. Средства направят на приоритетные проекты, включая поддержку образовательных и культурных инициатив, а также укрепление материально-технической базы учреждений.

Депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты о работе за 2024 год. Также были внесены изменения в нормативные акты, включая правила благоустройства города. Обсудили план работы Совета и обновили программу деятельности, предусмотрев меры по улучшению инфраструктуры.

Особое место в повестке занял новый закон, регулирующий выкуп земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Это решение направлено на упрощение процедур и поддержку собственников.

Заседание завершилось награждением почетными грамотами Совета депутатов за вклад в развитие Балашихи. Депутаты также утвердили план дальнейшей работы, чтобы продолжать решать актуальные вопросы городского округа.