Дату основания города Домодедово изменят в уставе округа с 1947 на 1897 год

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале сообщила, что в официальных документах изменят дату основания города Домодедово. Он оказался на полвека старше, чем думали раньше.

Сейчас в уставе городского округа значится, что Домодедово основали Указом Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 марта 1947 года. На самом деле первые жители здесь появились при прокладывании железнодорожного пути: работы начались 29 декабря 1897 года.

Краеведы из историко-исследовательского общества «Белый Камень» обратились в Совет депутатов округа с просьбой о внесении изменений в устав. По словам Евгении Хрусталевой, чтобы поменять дату образования города, необходимы веские основания.

«Администрация округа обратилась с запросом в государственный архив города Москвы и получила архивный документ. Он доказывает, что город основали раньше. В рапорте управляющего 4-го Царицынского удельного имения Романова о строящейся железной дороге стоит дата 29 декабря 1897 года», — пояснила руководитель муниципалитета.

А это значит, что в 2024 году городу Домодедово исполнилось 127 лет. Сейчас готовят изменения в устав округа.