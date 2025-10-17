Датчики подачи тепла установили на котельных в Коломне

Современное оборудование поможет обеспечить надежное теплоснабжение объектов инфраструктуры городского округа во время отопительного сезона в Коломне. Более 100 котельных были оснащены новыми приборами в преддверии осенне-зимнего периода.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева все центральные тепловые пункты муниципалитета подключили к системе автоматического контроля.

«Это поможет поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях, а если возникнут проблемы с отоплением, коммунальные службы смогут быстро их устранить,» — отметил глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Всего 102 котельные удалось оборудовать датчиками подачи тепла. Приборы следят за работой отопительной системы в круглосуточном режиме. Устройства измеряют температуру воды в трубах, давление и расход теплоносителя, а затем мгновенно передают эти данные в региональную информационную систему. С помощью датчиков сотрудники видят состояние всех тепловых пунктов и теплоисточников на экране компьютера. Если возникает проблема, ее удается быстро устранить, еще до того, как жители могут почувствовать похолодание в квартире.