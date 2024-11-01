Датчиками контроля оснастят 2,1 тысячи котельных Подмосковья к концу года
Андрей Воробьев: датчики контроля установят в 2105 котельных к концу года
Свыше 1,6 тысячи котельных Подмосковья уже оснастили датчиками температуры и давления. Это помогает реагировать на перебои оперативно и своевременно. До конца года их установят еще в 500 точках, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Подготовка к приходу осенне-зимнего сезона и все, что касается безопасности наших жителей, — эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока», — подчеркнул губернатор на совещании с силовиками.
Он поблагодарил правоохранителей за плодотворную совместную работу. По его словам, задачи, связанные с прохождением нового отопительного сезона, — на особом контроле.
Чтобы своевременно реагировать на перебои с теплом, у нас ведется установка датчиков температуры и давления.
Андрей Воробьев
К концу года количество котельных, где установили датчики, уже достигнет 2105. Это самые крупные объекты теплоснабжения в Подмосковье.
Датчики помогают дистанционно отслеживать состояние котельной, их подключили к информационной системе.
Если температура снижается, диспетчеру автоматически поступает сообщение и на место отравляется аварийная группа.