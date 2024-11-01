Датчиками контроля оснастят 2,1 тысячи котельных Подмосковья к концу года

Андрей Воробьев: датчики контроля установят в 2105 котельных к концу года

Свыше 1,6 тысячи котельных Подмосковья уже оснастили датчиками температуры и давления. Это помогает реагировать на перебои оперативно и своевременно. До конца года их установят еще в 500 точках, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Подготовка к приходу осенне-зимнего сезона и все, что касается безопасности наших жителей, — эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока», — подчеркнул губернатор на совещании с силовиками.

Он поблагодарил правоохранителей за плодотворную совместную работу. По его словам, задачи, связанные с прохождением нового отопительного сезона, — на особом контроле.