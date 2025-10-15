Сегодня 10:27 Датчики автоматизированного контроля установили в котельных Подольска 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Подмосковье

Объекты теплоснабжения в городском округе оснастили «умной» системой контроля. Теперь за состоянием коммуникаций следят не только люди, но и цифровые помощники.

Заместитель генерального директора компании «ТЭК-2» Евгений Пятин рассказал, что «умными» датчиками в кратчайшие сроки оборудовали все 86 котельных Подольска. Приборы круглосуточно контролируют работу теплового источника, измеряют температуру теплоносителя, а также давление в трубах и передают показатели в диспетчерскую службу.

Система не просто фиксирует давление и температуру выхода носителя с котельной, она их анализирует и при малейшем отклонении от нормы сразу выдает предупреждение. Дежурная бригада выезжает на объект и устраняет все неполадки. Датчики являются своего рода кардиомонитором для системы отопления всего Подольска.

Благодаря приборам работники теплосети могут вовремя заметить проблему и оперативно отреагировать, чтобы предотвратить аварийную ситуацию. Технологии, которые еще вчера казались чем-то далеким из будущего, сегодня работают на благо людей. Теперь благодаря электронным помощникам у жителей округа есть уверенность в том, что зима пройдет без сюрпризов в виде холодных батарей.