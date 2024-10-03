Датчики автоматической передачи данных установили в котельных Лобни

В городском округе Лобня на городских котельных установили датчики тепла и давления. Они автоматически передают данные в систему «Мониторинг теплоснабжения».

Установку датчиков завершили в котельных Лобни. Теперь они передают информацию в единую систему региона — «Мониторинг теплоснабжения». Модуль учитывает температуру и давление по каждой котельной. Полученные данные обрабатывает Министерство энергетики Московской области.

«Теперь мы сможем оперативно реагировать на возникающие инциденты, что значительно снизит вероятность перехода инцидента в аварийную ситуацию. С помощью новых технологий сбои планируется устранять еще до того, как жители почувствуют дискомфорт. Это важный шаг к улучшению качества теплоснабжения в нашем городе», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Отметим, в городском округе Лобня насчитывают 17 котельных. По словам Анны Кротовой, профилактические работы завершили на каждой из них: специалисты опрессовали 95 километров сетей отопления.

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