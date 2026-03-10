Датчик уровня воды установили на плотине в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе усилили контроль за гидротехническими сооружениями в преддверии паводка. Специалисты начали постепенно открывать шандоры на центральной плотине у ТЦ «Воскресенский пассаж».

Устройства регулируют водопропуск на гидротехническом сооружении.

«Сугробы на территории округа были вдвое больше, чем в прошлом году — их высота этой зимой достигала 80 сантиметров. Но снег дал усадку: сегодня они уже чуть меньше 50 сантиметров», — сказал начальник экологического отдела Александр Энгель.

Для мониторинга ситуации в реальном времени на плотине установили электронный датчик. Оборудование автоматически фиксирует обстановку и передает данные в систему «Экомониторинг» и Единую дежурную диспетчерскую службу 112. Аналогичный датчик работает на реке Таруса в районе деревни Радчино. Ситуацию на гидротехнических сооружениях мониторят круглосуточно.