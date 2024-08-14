Дарья Шульгина из Балашихи приняла участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты»

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Маркетолог из Балашихи Дарья Шульгина предложила создать в округе форум осознанного родительства, который поможет наладить отношения между разными поколениями. Ее проект представлен на конкурсе «Росмолодежь.Гранты».

В рамках форума «Машук» прошел конкурс «Росмолодежь.Гранты», в котором приняла участие жительница Балашихи. На нем она представила проект по взаимодействию между разными возрастными группами.

Дарья Шульгина предложила родителям, психологам и педагогам обмениваться опытом и знаниями в вопросах воспитания детей.

Отметим, что на конкурсе представили более 100 проектов со всей России, из них выберут лучшие, которые получат грантовую поддержку от государства.

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