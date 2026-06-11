Дарья Рогожинова из Подмосковья завоевала бронзу на чемпионате России по плаванию

Спортсменка из Московской области Дарья Рогожинова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию. Соревнование проходит с 6 по 11 июня в Казани во Дворце водных видов спорта.

Подмосковная пловчиха Дарья Рогожинова (Мытищи) стала бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин. Ранее она уже завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Золотая медаль в этой дисциплине досталась спортсменке из Волгоградской области, а серебро — представительнице Москвы.

Турнир является главным внутренним стартом сезона для отечественных пловцов. По итогам соревнований будет сформирован список спортсменов, которые отправятся в Париж на чемпионат Европы по водным видам спорта с 31 июля по 16 августа.

Чемпионат России по плаванию 2026 года проходит с 6 по 11 июня в Казани в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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