Данковской школе в Серпухове исполнилось 65 лет

Данковской школе в Серпухове отметили 65-летие образовательного учреждения. Здесь обучаются дети из 11 близлежащих населенных пунктов.

На протяжении 40 лет в школе работает школьное лесничество «Друг природы», а сотрудничество с филиалом ГКУ МО «Мособллес» длится 60 лет. Педагоги и учащиеся следят за могучими елями во дворе школы и небольшим дендрарием.

Педагогический коллектив и учеников поздравили муниципальный депутат Андрей Тихонов, председатель Комитета по образованию Оксана Евдокимова, иерей Дмитрий Шмаров и близкие друзья.

Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма от главы Серпухова, окружного Совета депутатов и Комитета по образованию.

В прошлом году школу капитально отремонтировали по президентской программе.