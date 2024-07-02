Фотоконкурс к 220-летию городского водопровода начался в Мытищах

Заявки на участие в фотоконкурсе «Я люблю Мытищи» будут принимать до конца июля. В этом году он посвящен 220-летию Мытищинского водопровода.

В этом году по просьбе участников количество номинаций расширилось до пяти. Участвовать к конкурсе могут фото, рассказывающие об истории или современности водопровода, его значимости в жизни горожан. Другая номинация посвящена 80-летию Победы и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В номинации «Мытищи меняются» можно представить серию до трех работ, чтобы показать современную жизнь города.

Также учреждена специальная номинация от известного фотографа Анны Масловой «Магия света», посвященная игре теней и освещению. Последнюю номинацию курирует фотограф Амир Гумеров, она посвящена спорту.

Фотоконкурс проходит каждый году по инициативе Общественной палаты городского округа Мытищи при поддержке администрации, Почты России и местных предприятий. Подробнее об условиях фотоконкурса по ссылке.

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