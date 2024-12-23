«Дает колоссальный эффект». Губернатор Подмосковья — о цифровизации

Цифровизация — очень важная, умная, дающая колоссальный эффект работа. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , Московская область — заметный игрок по внедрению технологий.

«Центр управления регионами, информационный центр, более 30 проектов искусственного интеллекта — все это будет обычным явлением в Московской области», — прокомментировал губернатор.

В Подмосковье действует шесть голосовых помощников — ежегодно они обрабатывают около девяти миллионов звонков. Помимо этого, искусственный интеллект помогает контролировать качество питания в школах и проверять 260 видов документов для получения госуслуг.