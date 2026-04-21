Дачный автобусный маршрут запустят в Истре с 1 мая

С 1 мая в Истре возобновит работу автобусный маршрут № 55, который свяжет поселок Румянцево и деревню Бодрово. Автобус начнет курсировать в самый активный сезон для дачников — с конца весны и до начала осени.

Ходить автобус будет от станции «Румянцево» с пятницы по воскресенье в 08:40. Актуальное расписание транспорта можно будет узнать на остановках или онлайн на сайте.

Благодаря этому пассажирам станет удобнее и быстрее добираться до своих участков. Кроме того, с 1 февраля автобус № 37, курсирующий от поселка Манихино до села Петровское, стал ходить в течение всего года. Это обеспечило стабильное транспортное сообщение для жителей данных направлений вне зависимости от сезона.

А для удобства пассажиров на Пасху автобусы № 32, № 33, № 4, № 40 и № 46 ходили до трех часов ночи от станции «Истра» до церквей и храмов округа.