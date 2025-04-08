Дачные дома подешевели в Егорьевске

Егорьевск вошел в число муниципалитетов Московской области, где дачные участки и дома можно приобрести по наиболее доступной цене. За год в округе дачи подешевели на 17%.
Минимальная стоимость участка в 16 соток составляет 350 тысяч рублей в деревне Юрьево. Среди наиболее дорогих объектов — двухэтажный дом в садоводческом товариществе «Родники» в районе деревни Зиреево. Дом площадью 72 квадратных метров, построенный в 2017 году, расположен на участке в шесть соток и оценивается в пять миллионов рублей.
Дачные дома и участки в Егорьевске пользуются спросом не только среди местных жителей, но и среди москвичей, а также покупателей из других муниципальных образований Подмосковья и регионов страны. Риелторы отмечают, что доступные цены и разнообразие предложений делают этот рынок привлекательным для различных категорий покупателей.
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