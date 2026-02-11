Дачную амнистию жителю Одинцова помогли оформить специалисты БТИ

Владелец садового участка в Одинцовском округе решил оформить недвижимость в упрощенном порядке. Специалисты бюро технической инвентаризации провели все необходимые замеры и готовят документы для постановки на кадастровый учет.

Сотрудники Одинцовского филиала выполнили обмеры участка и садового дома. На основе полученных данных они составляют межевой и технический планы. Эти документы позволят зарегистрировать право собственности по дачной амнистии.

В процессе работы выяснилось, что на участке есть еще баня и сарай. Хозяин решил оформить и их. Также специалисты обнаружили, что у соседней территории не определены границы. Без межевания сосед не сможет распоряжаться своей землей.

«Мы поможем обоим собственникам подготовить полный пакет документов. Это избавит их от длительных разбирательств и штрафов», — пояснили в филиале.

В бюро технической инвентаризации напоминают: председатели садовых товариществ могут получить скидку при коллективных обращениях. Чтобы вызвать специалиста на место, достаточно обратиться в ближайший филиал БТИ Московской области.

Одинцовский филиал находится по адресу: город Одинцово, улица Молодежная, дом 46, 2-й этаж, офис 227. Телефон для записи: +7 (498) 568-88-88 (добавочный 2490).