Дачница из Волоколамска вырастила тыкву весом более 400 килограммов

Дачница из Волоколамского округа Елена Шурахова вырастил на своем участке тыкву весом более 400 килограммов. К осени овощ станет еще больше.

Елена с супругом купили небольшой участок недалеко от деревни Литвиново. Сначала она хотела выращивать дыни, но они не прижились. Тогда дачница решила заняться большими бахчевыми. Елена купила в интернете две семечки. Из них получились четыре ростка, а один стал рекордсменом. Остальные три созрели до ста килограммов.

Елена рассказала соседям о том, что хочет вырастить на своем участке гигантский овощ, но они не поверили. Теперь тыква стала местной достопримечательностью.

«Никто из знакомых вживую такого еще никогда не видел, впрочем, как и мы сами. Наша тыква стала местной достопримечательностью. В гости заходят не только соседи, но даже незнакомые нам люди, которые наслышаны о нашей тыковке. Хотят увидеть своими глазами. Особенно наш урожай радует детей. Они так и норовят забраться на нее и скатиться, как с горки», — рассказала Елена Шарахова.

Елена Шурахова планирует вырастить тыкву еще больших размеров в следующем году.

Также у нее на участке созрели арбузы по 50 килограммов.

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