Дачников в Ленинском округе предостерегли от незаконного сброса мусора

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области обнаружили признаки незаконного размещения отходов в Ленинском городском округе. Это произошло после того, как на портале «Добродел» появилось сообщение о свалке в поселке Боброво.

В ходе проверки территории садового некоммерческого товарищества «Урожай» факты, изложенные в обращении, получили подтверждение. По результатам надзорного мероприятия товариществу было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкология продолжает контролировать ситуацию.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования Министерства экологии региона, касающиеся возмещения ущерба в размере более 12 миллионов рублей.

Ущерб был причинен незаконным размещением отходов в Ленинском городском округе на участке, арендуемом компанией ООО «Касторама Рус».