Дачники смогут сдать излишки урожая на переработку в Коломне

В городском округе Коломна пройдет традиционная экологическая акция по сбору излишков садово-огородной продукции. Жители смогут передать яблоки, бахчевые и другие ненужные плоды на переработку и не допустить их скопления на контейнерных площадках.

Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» пройдет с 7 по 28 сентября. Ее проведение приурочено к периоду массового сбора урожая, когда у дачников и владельцев частных домов появляется большое количество излишков фруктов и овощей.

Для сбора продукции используют специальные бункеры, установленные на площадках «Мегабак». В Коломне бункер уже доступен для жителей по адресу: улица Луговая, дом 10. В Озерах аналогичный контейнер установят до 6 сентября по адресу: улица Луговая, дом 63.

Акция помогает одновременно решить две задачи. С одной стороны, сбор излишков урожая позволяет избежать образования навалов сельскохозяйственной продукции возле контейнерных площадок, особенно в частном секторе. С другой — собранные фрукты и овощи отправляются на корм животным, что дает возможность использовать урожай с пользой.

Организаторы призывают жителей округа, дачников и всех, кто выращивает собственные фрукты и овощи, воспользоваться специальными бункерами в период проведения акции. Такой способ утилизации позволяет не выбрасывать излишки урожая вместе с обычными отходами и поддерживать чистоту на территориях жилых районов. Собранная продукция после переработки получает дальнейшее применение и используется в качестве корма для животных.