«Чувствую в этом призвание». Медбрат Никита Пуханов рассказал о работе в подмосковном хосписе | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:47 «Чувствую в этом призвание». Медбрат Никита Пуханов рассказал о работе в подмосковном хосписе Никита Пуханов рассказал о работе в хосписе в Подмосковье Медиасток.рф

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Никита Пуханов работает медбратом в хосписе «Дом с маяком» и чувствует в этом свое призвание. Один из его пациентов — маленький Марк, плановые осмотры которого проводятся регулярно. Журналисты 360.ru побывали на одном из таких выездов.

Эта дружба продолжается уже два года. О медицинском осмотре маленький Марк думает не со страхом или напряжением, как это часто бывает у детей, а даже с радостью. Он всегда ждет прихода Никиты — медбрата из хосписа «Дом с маяком».

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У мальчика спинальная мышечная атрофия первого типа. Он родился здоровым, но после тяжелой болезни в четыре месяца ему стало сложно держать голову, а общее состояние ухудшилось. После визита к врачу неизлечимый диагноз подтвердился, и семье Марка пришлось учиться жить в новой реальности.

«Когда мы первый раз услышали про хоспис, даже само это слово пугало и отталкивало. Поэтому сначала мы нашли фонд, который нас и перенаправил. Сказали, что все специалисты здесь первоклассные, хорошие, хорошо разбираются в заболевании и смогут нам оказать компетентную помощь», — говорит мама Марка Евгения Чорноног.

Измерить сатурацию и пульс, послушать дыхание стетоскопом — так начинается каждый осмотр Марка. Дальше Никита переходит к более серьезным процедурам. Для того, чтобы предотвратить застой в легких, необходимо проводить специальную гимнастику. Дыхательные мышцы у ребенка ослаблены, и их работу нужно постоянно поддерживать. Ночью мальчик спит с аппаратом ИВЛ, а днем ему нужны процедуры. Марк мудр не по годам и относится к ним спокойно. Впрочем, родители мальчика уверены — большое значение имеет и подход. Когда специалист делает свою работу с душой, все проходит легче.

«Я чувствую в этом призвание. Для меня это кажется каким-то важным делом, которому я отдал довольно много лет своей жизни. Я ощущаю какую-то полезность для общества и человечества в целом, поэтому мне нравится этим заниматься, нравится приносить пользу», — говорит Никита Пуханов.

Не только регулярный осмотр детей входит в работу медбрата. Главная цель, к которой стремятся специалисты хосписа «Дом с маяком», — обеспечить родителей необходимым оборудованием и научить самостоятельно выполнять все манипуляции. Чтобы семья не зависела от врачей и больниц и могла встроить уход за ребенком в свою повседневную жизнь.

Последний пункт планового визита — проверка гастростомы — выполнен, и Никита может идти, но он всегда остается еще на некоторое время, чтобы поиграть и поговорить с Марком. Ведь его профессия — это не только работа по инструкции, это еще и теплая забота и любовь от сердца.

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