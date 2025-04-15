Чугунные утюги пополнили экспозицию музея подмосковных КПО

Каждый месяц на сортировочных лентах мусороперерабатывающих комплексов Подмосковья обнаруживают интересные, но больше не нужные вещи. Благодаря внимательности сотрудников, эти находки становятся частью музея «Культурный слой». Сейчас в его коллекции есть телескопы, фотоаппараты, статуэтки, столовые приборы и многое другое.

Недавно во время сортировки нашли чугунный калильный утюг 1920-х годов с клеймом «Серп и молот». Он весит около двух килограммов. Есть еще один утюг — с узором и клеймом «Бр Л» тульского чугунно-литейного завода братьев Лугининых. Его сделали в конце 19 — начале 20 века.

Сейчас в музее «Культурный слой» уже больше двух тысяч экспонатов, и всех их нашли на переработке. Посмотреть на эти вещи можно и онлайн — у музея есть виртуальная версия.