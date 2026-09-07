Чудотворную Тихвинскую икону доставили в храм в Одинцовском округе

Торжественная встреча образа состоялась в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Поклониться святыне можно ежедневно с 8:00 до 21:00. В день отбытия, 23 сентября, доступ будет открыт с 8:00 до 12:00. В полдень состоится заключительный молебен, после которого образ перенесут в храм Архангела Михаила в деревне Акулинино Домодедовского округа.

Тихвинская икона считается одной из наиболее почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Согласно преданию, ее автором был апостол и евангелист Лука. История образа насчитывает более шести веков: считается, что в 1383 году икона чудесным образом явилась над Ладожским озером после того, как покинула Константинополь. На Руси образ традиционно почитали как один из символов защиты Отечества. Перед иконой молились представители русской знати, военачальники и простые верующие.