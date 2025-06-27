«Чтобы самые смелые мечты сбывались». Губернатор Подмосковья поздравил выпускников школ с окончанием учебы

В Подмосковье проходит особенный и торжественный день — выпускной. В этом году более 100 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников завершили обучение и готовятся к новым этапам — поступлению в колледжи и вузы, выбору профессии, самостоятельной жизни. С этим важным событием ребят поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Я хочу вам, дорогие наши девчонки и мальчишки, пожелать, чтобы все самые смелые мечты у вас сбывались, чтобы вы не боялись трудностей, а если столкнетесь с ними, смело преодолевали и брали в следующую высоту», — обратился к выпускникам глава региона.

По его словам, этот этап всегда связан с волнением и ожиданием, но ребята достойно справились с экзаменами, преодолели трудности и доказали, что готовы двигаться дальше. Впереди их ждут новые возможности, больше свободы и ответственности.

Особую признательность Воробьев выразил родителям, которые в этот день переживают за своих детей, а также поблагодарил педагогов, директоров школ и всех, кто на протяжении многих лет помогал, обучал и поддерживал юных жителей региона.