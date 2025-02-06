«Чтобы полноценно жить, нужна отдушина». Потерявший ноги житель Раменского стал мастером по дереву

Столяр со стажем Николай Созданов утверждает, что из любого куска дерева можно сделать шедевр. Заниматься таким ремеслом он начал вовсе не случайно.

10 лет назад. Николай по дороге на работу попал в ДТП, которое кардинально поменяло его жизнь. Мужчина лишился обеих ног. Был долгий период восстановления, около года заживали раны. Упасть духом Созданову не позволил характер и поддержка родных. Неравнодушные люди помогли с приобретением станков. Год ушел на освоение новой специальности. И вот полицейский и бизнесмен в прошлом стал мастером по дереву

Николай Владимирович трудится в небольшой мастерской своего загородного подмосковного дома. В свое время под «столярку» переоборудовал гараж. Электрический лобзик, шлифовальный станок, струбцины и резцы — главные инструменты мастера. Он работает практически с любым материалом: красное дерево, карагач, дуб, ясень, береза. Среди всего изобилия есть и фруктовые деревья — груша, вишня, яблоня и слива. «Однажды сделал эксклюзивную полку из огромной ветки», — вспоминает Николай Созданов.

Заказы Николай принимает отовсюду. В столярке каждый день шумно, но родные к этому привыкли. Сейчас дочь Мария готовится к очередной ярмарке. Интерес к работам мастера большой, ведь каждая вещь, будь то солонка или журнальный столик, уникальна.

Мария уверена, что именно работа с деревом стала спасением для отца. Конечно,

времена бывают разные, порой и здоровье подводит, но Николай Созданов находит в

себе силы и отправляется в любимую мастерскую. Восторженные и сердечные отзывы

людей, приобретающих деревянную посуду, воодушевляют мастера, придают сил

трудиться и жить дальше, несмотря ни на что.