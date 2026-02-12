Новые возможности для спорта. Что известно о современном ФОК с ледовой ареной, который откроют в Кашире
Спорткомплекс с крытым катком построят в Кашире до конца 2026 года
Спортивный комплекс с крытым катком построят на Парковой улице в Кашире в рамках народной программы «Единой России». Работы планируют завершить в 2026 году. После запуска объекта взрослые и дети получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.
Площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. Его главной особенностью станет большой крытый каток.
Современный спортивный центр будет состоять из четырех функциональных блоков. Это входная группа для посетителей, ледовая арена, зона технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинский кабинет.
Центр находится на особом контроле у местного отделения партии «Единая Россия». Ледовую арену будут использовать для занятий хоккеем, а также для массовых катаний для всех желающих.
«Благодаря народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены», — сказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.
Комплекс построят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы планируют завершить к концу этого года.