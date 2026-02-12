Новые возможности для спорта. Что известно о современном ФОК с ледовой ареной, который откроют в Кашире

Спорткомплекс с крытым катком построят в Кашире до конца 2026 года

Спортивный комплекс с крытым катком построят на Парковой улице в Кашире в рамках народной программы «Единой России». Работы планируют завершить в 2026 году. После запуска объекта взрослые и дети получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

Современный спортивный центр будет состоять из четырех функциональных блоков. Это входная группа для посетителей, ледовая арена, зона технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинский кабинет.

Площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. Его главной особенностью станет большой крытый каток.

Центр находится на особом контроле у местного отделения партии «Единая Россия». Ледовую арену будут использовать для занятий хоккеем, а также для массовых катаний для всех желающих.

«Благодаря народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены», — сказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.

Комплекс построят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы планируют завершить к концу этого года.