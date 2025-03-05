Чтецы из Черноголовки выступят на поэтическом конкурсе
21 марта городская библиотека станет центром притяжения для всех ценителей поэтического слова. Во Всемирный день поэзии пройдет литературно-музыкальный вечер.
Жителей наукограда приглашают принять участие в мероприятии и прочитать свои любимые стихотворения российских и зарубежных авторов.
По словам организаторов, поэтический вечер станет отличной возможностью для творческих людей продемонстрировать свои таланты, поделиться любовью к поэзии и найти единомышленников.
«Мы приглашаем всех, кто чувствует в себе тягу к поэтическому слову, кто хочет раскрыть свой талант чтеца и подарить окружающим красоту лирических произведений. Этот вечер станет настоящим праздником души, наполненным музыкой и поэзией», — отметили в библиотеке.
С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке. Заявки принимаются до 11 марта.