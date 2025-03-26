Чтения к 130-летию Сергея Есенина прошли в колледже в Ногинске

Студенты Ногинского колледжа отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Мероприятие собрало учащихся первого и третьего курсов, которые читали стихи русского поэта и обсуждали факты из его жизни и творчества.

Программа началась с рассказа о жизни Есенина, в том числе личной, озвучивания интересных фактов и история о творческом пути его становления как поэта. Затем студенты читали его произведения.

Виктория Зуева, студентка третьего курса Ногинского колледжа, выбрала для публичного выступления стихотворение «Письмо к женщине». Участие в чтениях помогло ей стать увереннее и чувствовать себя свободнее перед зрителями.

«Я участвую в подобных чтениях с первого курса. Считаю, что чтение — это залог успешной речи. Мне как будущему юристу это очень важно», — поделилась Виктория.

В завершение участники обменялись впечатлениями и сделали общее фото.