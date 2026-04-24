Птицы чомги начали брачный сезон в Подмосковье

В Московской области стартовали брачные игры чомги — уникальной птицы из семейства поганковых. Она возвращается сюда весной после зимовки на побережьях Черного, Каспийского и Азовского морей. В этом году Союз охраны птиц России присвоил чомге звание птицы года.

Сообщения свидетельствуют о том, что самцы чомг уже начали ухаживать за самками на прудах Бисеровского рыбхоза и водоемах Наро-Фоминского округа. Эти события привлекают внимание орнитологов и бердвотчеров, которые активно делятся своими наблюдениями.

«Чомга встречается в Подмосковье довольно часто, но за этой необычной птицей всегда интересно наблюдать, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — На наших водоемах встречаются и родственники чомги, занесенные в Красную книгу Московской области: малая, красношейная и серощекая поганки».

Ритуал ухаживания у чомг представляет собой удивительное зрелище. Птицы сближаются и встают в воде вертикально, причем самец предлагает самке рыбу или пучок водорослей. Найдя общий язык, пара совершает совместную прогулку, во время которой обе птицы скорее бегут по водной глади, чем летают, поскольку чомга неохотно поднимается в воздух.