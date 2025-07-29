Члены военно-патриотического клуба «Каскад» в Жуковском провели полевые учения

Воспитанники жуковского военно-патриотического клуба «Каскад» провели полевые учения. Юные участники клуба, занимающиеся на базе молодежного центра «Дружба», успешно прошли итоговый зачет по завершении учебного года.

Руководитель «Каскада» и педагог МЦ «Дружба» Геннадий Коротаев отметил, что помимо общей физической подготовки, курсанты продемонстрировали умения в развертывании полевого лагеря и обеспечении жизнедеятельности в полевых условиях, сборке и разборке оружия, обращении с ним, использовании плавательных средств, спасательных операциях на воде и других навыках.

Все ребята справились с зачетом на отлично.