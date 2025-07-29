Члены военно-патриотического клуба «Каскад» в Жуковском провели полевые учения

Воспитанники жуковского военно-патриотического клуба «Каскад» провели полевые учения. Юные участники клуба, занимающиеся на базе молодежного центра «Дружба», успешно прошли итоговый зачет по завершении учебного года.
Руководитель «Каскада» и педагог МЦ «Дружба» Геннадий Коротаев отметил, что помимо общей физической подготовки, курсанты продемонстрировали умения в развертывании полевого лагеря и обеспечении жизнедеятельности в полевых условиях, сборке и разборке оружия, обращении с ним, использовании плавательных средств, спасательных операциях на воде и других навыках.
Все ребята справились с зачетом на отлично.
После возвращения с учений ребят тепло встретил и поздравил директор молодежного центра «Дружба» Виталий Лебедев. Он подчеркнул, что тренировки проходят регулярно, а клуб «Каскад» активно участвует во многих городских мероприятиях, воспитывая настоящих мужчин и патриотов России.
Желающие записаться в «Каскад» или другие кружки и секции МЦ «Дружба» могут подать заявку через портал «Навигатор дополнительного образования Московской области».
Отметим, занятия в клубе «Каскад» бесплатные. Дополнительную информацию можно получить в будние дни с 14:30 до 19:30 по телефону: +7 906 784-29-80.
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