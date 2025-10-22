Члены Торгово-промышленной палаты в Балашихе вошли в совет по подготовке инженеров

Президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Анатолий Шестаков и начальник юридического отдела Палаты Петр Попов стали членами Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр начальной инженерной подготовки при МГТУ им. Н. Э. Баумана». Центр является ключевой образовательной площадкой Балашихи, где школьники осваивают инженерные науки, робототехнику и современные технологии, приобретая первые практические навыки в проектной и исследовательской деятельности.

Включение представителей Балашихинской ТПП в Наблюдательный совет направлено на укрепление взаимодействия между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом, что способствует развитию инженерного образования, профориентации молодежи и формированию кадрового потенциала для предприятий Балашихи и Московской области.

Совместная работа Балашихинской ТПП и Центра станет важным шагом в развитии системы профориентации и популяризации инженерных профессий среди молодежи городского округа.