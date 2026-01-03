Члены партии «Единая Россия» создали новогоднее чудо для детей из Химок.

Новый год приносит радость и волшебство маленьким жителям Химок благодаря активной работе активистов партии «Единая Россия». В преддверии праздника волонтеры организовали праздничные мероприятия и акцию исполнения детских мечтаний.

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» активно включились в подготовку новогоднего настроения для детей города Химки. В Доме культуры «Контакт» прошла особая программа для воспитанников социально-реабилитационного центра «Химкинский», где ребята приняли участие в играх, танцевальных представлениях и хороводах, окунувшись в атмосферу настоящей зимней сказки. Завершением праздника стало вручение каждому ребенку заветного подарка.

«Наш Дедушка Мороз и его помощники подарили детям настоящий праздник. Видеть искренние детские улыбки — самая большая награда. Спасибо всем, кто каждый год дарит детям тепло и чудо. Творить добро — это и есть настоящая магия», — отметила член Местного политического совета «Единой России», директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Кроме того, партия проводит ежегодную всероссийскую акцию «Елка желаний», в которой принимают участие многие жители города. Депутаты и добровольцы снимают с еловых ветвей карточки с написанными детьми желаниями и исполняют их мечты. Одна из таких встреч состоялась накануне, когда активистка Юлия Ишкова познакомилась с маленькой Полиной А., пожелавшей получить подарок-сюрприз в виде мягкой игрушки и конструктора.

«Это всегда про искренние эмоции и настоящую радость. Когда видишь, как у ребенка загораются глаза, понимаешь, что даже небольшое желание может стать большим счастьем. Такие встречи напоминают, ради чего мы делаем добрые дела», — поделилась Юлия.

Акция «Елка желаний» ежегодно проводится партией «Единая Россия» совместно с волонтерами и представителями власти. Ее главная цель — исполнить новогодние мечты тех детей, кому поддержка необходима особенно сильно, обеспечивая маленьким гражданам региона ощущение радости и волшебства.