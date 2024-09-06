Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Купавне

Встреча с жителями микрорайона Купавна в Балашихе в формате выездной администрации прошла в гимназии № 9. Главной темой стало оказание медицинских услуг населению.

Участие в встрече приняли заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова, замглавы городского округа Балашиха Михаил Объедков, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов и координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Михаил Антипов.

На встрече жители рассказали, что в Купавне находится военный госпиталь, который не работает с гражданским населением, и жителям приходится ездить в отдаленные поликлиники.

«Для нас важно, чтобы каждый житель имел возможность пользоваться доступными медицинскими услугами. На первом этаже дома № 17 на улице адмирала Горшкова есть помещение, где можно разместить не менее трех кабинетов. Решается вопрос, чтобы отремонтировать его за счет министерства здравоохранения. А пока здесь будут работать выездные бригады. Обсудили также условия приема узких специалистов в военной поликлинике, которая готова принимать гражданское население», — рассказал Антипов.

Также обсудили открытие пункта скорой помощи, выдачу льготных лекарств и другие вопросы.

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