Члены Общественной палаты Подольска обсудили социально значимые вопросы

На пленарном заседании Общественной палаты городского округа Подольск были рассмотрены две ключевые инициативы, направленные на усиление социальной поддержки и патриотического воспитания. В заседании принял участие депутат окружного совета Виктор Щукин.

Одним из главных вопросов стало обсуждение промежуточных результатов и планов по расширению общественного мониторинга качества и доступности медицинской помощи для участников специальной военной операции.

Также на заседании было подписано соглашение о взаимодействии с благотворительным фондом «Пожарное братство». Он был создан для всесторонней поддержки сотрудников и ветеранов пожарной охраны, семей погибших при исполнении, популяризации профессии и патриотического воспитания молодежи. Сотрудничество с фондом откроет новые возможности для реализации совместных программ и просветительских проектов.