Члены клуба «Активное долголетие» поучаствовали в «Марше здоровья» в Дмитрове

В Дмитровском округе прошли два ярких спортивных события для старшего поколения — «Марш здоровья» и соревнования по скандинавской ходьбе «Ходим вместе». В мероприятиях приняли участие 14 команд: шесть из Дмитрова, три из Талдома, по две из Яхромы и Некрасовского, а также одна команда из Запрудни.

Главной целью событий стало продвижение активного и здорового образа жизни среди жителей старшего возраста. Участников тепло поприветствовал глава Дмитровского округа Иван Курданин, отметивший важность таких инициатив для физического и эмоционального здоровья граждан.

Каждая команда демонстрировала технику и синхронность в прохождении дистанции. После завершения соревнований победители получили заслуженные награды, а всех участников ждали теплые угощения и ароматный чай.

Проект губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие», реализуемый с 2019 года, предоставляет жителям Подмосковья старшего возраста все больше возможностей для активной жизни. В рамках программы в Дмитровском округе действует 49 клубных объединений, где занимаются 903 человека. Кроме того, в 2024 году округ посетили более тысячи участников экскурсионных групп, а общее количество проведенных мероприятий и занятий превысило 16 тысяч.

«Очень рад видеть, как активно и с каким воодушевлением жители старшего поколения участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Проект „Активное долголетие“ — это возможность для каждого найти занятие по душе и вести здоровый образ жизни. Уверен, что такие мероприятия способствуют не только физическому, но и эмоциональному благополучию наших граждан», — подчеркнул глава округа Иван Курданин.