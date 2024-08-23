Члены Госсовета Китая посетили музей-заповедник «Горки Ленинские»

Члены Госсовета Китая приехали с рабочим визитом в музей-заповедник «Горки Ленинские». Они встретились с директором департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Еленой Харламовой и главой муниципалитета Станиславом Каторовым.

Министр образования Китая Хуан Цзиньпэн, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, заместитель секретаря Секретариата Госсовета КНР Лю Юйхуэй, полномочный министр Посольства Китая в России Чан Сюйхун прибыли в музей-заповедник «Горки Ленинские». Визит состоялся в рамках перекрестных годов культуры. Торжественная церемония открытия прошла с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 16 мая.

«Ленинский городской округ уже много лет поддерживает дружеские отношения с Китаем, начиная с 2006 года, когда было подписано соглашение о дружбе с городом Шаосин. Особенно активно развиваемся в сфере туризма. 50% посетителей музея-заповедника „Горки Ленинские“ — это туристы из Китая или китайские студенты. При этом потенциал для укрепления деловых и дружеских связей есть и по другим направлениям — в сфере промышленности, бизнеса, культуры и социальной политики. У нас есть, что предложить китайским коллегам и чему у них научиться», — сказал глава городского округа Ленинский Станислав Каторов.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд вручил гостям подарки и выразил надежду на увеличение туристического потока из Китая. Он снизился во время пандемии коронавируса.

«Наши страны очень бережно относятся к истории, а это необходимый фундамент для развития культурного диалога. Мы видим интерес китайской стороны к музею-заповеднику, который ежегодно посещают около 15 тысяч гостей из Китая. Мы готовы обсудить формы продвижения новых туристических маршрутов», — сказала представитель Министерства культуры России Елены Харламовой.

Министр отметила, что музей-заповедник «Горки Ленинские» — значимый объект в развитии российско-китайского культурного партнерства.

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