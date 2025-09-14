Член президентского совета высоко оценил организацию выборов в Подмосковье

Член президентского совета по правам человека и мониторинговой группы по выборам Леонид Поляков посетил избирательные участки в Балашихе, Дмитрове и Подольске. Он высоко оценил организацию процесса голосования в округах, сообщил Мособлизбирком.

«Участки были открыты в установленное время, обеспечены необходимым количеством бюллетеней и оборудованием. Члены избирательных комиссий демонстрировали хорошее знание процедур и оперативно решали возникающие технические вопросы», — сказал он.

Также Поляков отметил работу корпуса наблюдателей как от общественных организаций, так и политических партий, которые открыто шли на диалог при возникновении замечаний.

Для избирателей, в том числе из маломобильной группы населения, были обеспечены комфортные условия процедуры.

Он подытожил, что голосование в Московской области прошло в соответствии с действующим законодательством.