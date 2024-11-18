День здоровья прошел в школе-интернате в Лосино-Петровском

В Старой Купавне для детей коррекционной школы-интерната провели спортивный праздник. Программа включала зарядку, скандинавскую ходьбу и веселые эстафеты, в которых поучаствовали более 50 человек.

Перед стартом опытный тренер Евгения Пухтий провела разминку, чтобы подготовить детей к нагрузкам. Затем участники начали тренировки со скандинавскими палками, после чего их разделили на команды для увлекательных соревнований.

Каждый участник получил медаль, памятную эмблему и сладкий подарок. Мероприятие прошло благодаря поддержке профсоюзного комитета «Газпром трансгаз Москва» и Центра развития скандинавской ходьбы.

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